Igneo vende posição de 25% na Finerge à gestora francesa de ativos AXA IM Alts

A gestora de ativos francesa AXA IM Alts adquiriu uma participação de 25% na Finerge, uma transação que deverá ficar concluída até ao final de 2023, anunciou a empresa portuguesa de energias renováveis esta sexta-feira, 4 de agosto

A participação de 25% foi comprada à Igneo - que detinha 100% da Finerge - pela AXA IM Alts, subsidiária da seguradora francesa focada em investimentos alternativos, à Igneo Infrastructure Partners, do grupo industrial japonês Mitsubishi, informam em comunicado.



A aquisição da AXA IM Alts “ajudará a apoiar a Finerge no seu plano de fazer mais investimentos no desenvolvimento, construção e operação de parques eólicos e centrais solares fotovoltaicas em Portugal e Espanha” e “está sujeita às aprovações habituais", diz a empresa portuguesa.

A Finerge angariou em dezembro do ano passado 2,3 mil milhões de euros num “empréstimo verde” que visou "reembolsar a dívida existente e providenciar fundos para o desenvolvimento de projetos em pipeline” e “assegurar o financiamento necessário para a incorporação de novos ativos no futuro”, disse na altura a empresa.

A Igneo incumbiu o banco suíço UBS no final do ano passado de procurar um comprador para parte da sua participação na Finerge.



Desde essa altura, a Finerge foi alvo de investimentos superiores a mil milhões de euros, com aumento da capacidade operacional para os 2 gigawatts.“O portfolio continuará a crescer em Portugal e também em Espanha, onde a Finerge abriu novos escritórios no ano passado”, garante a empresa.



Pedro Norton, presidente executivo da Finerge, disse, citado no comunicado, que a empresa quer começar a "trabalhar com os nossos acionistas para executar o nosso plano de negócios e cumprir o nosso compromisso de ajudar a combater a crise climática".

Já o vice-diretor de infraestruturas da AXA IM Alts, Julien Gailleton, vincou que “a nossa convicção é que as alterações climáticas são o grande tema deste século e o risco central para o futuro e que ”os produtores independentes integrados de energia renovável como a Finerge (…) serão essenciais para realizar a transição energética tão rapidamente quanto necessário".