Novo concurso para hidrogénio e biometano dará €83 milhões em subsídios, procura ascende a €353 milhões

O segundo aviso lançado pelo Governo para subsidiar projetos de produção de gases renováveis recebeu quase meia centena de candidaturas, das quais 39 para projetos de hidrogénio verde, nove para produzir biometano e uma para produzir ambos.

Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, o Ministério do Ambiente revela que os projetos apresentados prevêem investimentos de 906 milhões de euros, requerendo apoios de 353 milhões de euros. Só que o aviso apenas disponibilizará incentivos de 83 milhões de euros.

“Em termos de distribuição territorial, 39% dos projetos são na região do Alentejo, 33% na região Centro, 20% na região de Lisboa, 6% na região Norte e 2% na região do Algarve”, indica o comunicado do Ministério do Ambiente.

Este segundo aviso segue-se a um primeiro concurso que selecionou 25 projetos, que no seu conjunto correspondem a investimentos (sobretudo em hidrogénio verde) de 229 milhões de euros, dos quais 102 milhões de euros serão reembolsados com os subsídios do aviso.

Embora a seleção dos projetos do segundo aviso ainda não esteja feita, o Ministério do Ambiente indica desde já que no âmbito do REpowerEU será aberto um outro aviso com o montante disponível de 70 milhões de euros.

“A atribuição de apoio financeiro no âmbito da produção dos gases renováveis – uma indústria nascente – representa uma estratégia crucial para a reindustrialização verde do país, potenciando a incorporação nacional e o crescimento de empregos verdes, e impulsionando a coesão territorial”, sublinha o Ministério do Ambiente.