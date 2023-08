Lucro da BP no segundo trimestre cai 69%

O resultado recorrente ajustado a custos de substituição de stocks da BP (que indica lucros ajustados) caiu 69% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado, para os 2341 milhões de dólares (cerca de 2125 milhões de euros ao câmbio atual), anunciou a energética esta terça-feira, 1 de agosto.

A queda dos lucros trimestrais deve-se, segundo a BP, à queda das margens na refinação e na comercialização de petróleo e gás, numa altura de queda dos preços nos mercados internacionais.



A BP aponta igualmente o aumento dos custos de manutenção e do número de paragens de produção no trimestre como fatores para esta queda dos lucros.



O lucro contabilístico atribuível aos acionistas da BP cifrou-se nos 1792 milhões de dólares (1627 milhões de euros), uma forte queda em relação aos 9257 milhões de dólares (8403 milhões de euros) do segundo trimestre de 2022.



O presidente executivo da energética, Bernard Looney, vinca, citado no comunicado, que este período foi caracterizado por um desempenho “resiliente”, e isto “durante um período de paragens para manutenção significativas e de menor atividade e margens no nosso negócio de refinação”.



A BP anunciou uma subida de 10% do dividendo do segundo trimestre a pagar aos acionistas, para os 7,27 cêntimos de dólar (6,6 cêntimos de euro) por ação; e irá recomprar mais 1500 milhões de dólares (1362 milhões de euros) em ações próprias até à apresentação das contas do terceiro trimestre.