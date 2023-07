EDP refinancia-se em €3000 milhões junto de 26 bancos

A EDP e a EDP Finance B.V. (estrutura que o grupo EDP tem na Holanda para emitir dívida) assinaram um contrato de financiamento de 3 mil milhões de euros, com um prazo de cinco anos, segundo comunicado enviado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Esta linha vem substituir uma outra que já existia no valor de 2,1 mil milhões.

Na nota, a energética indica que assinou um um contrato de abertura de crédito na modalidade revolving (um crédito renovável que, segundo o Banco de Portugal, pode ser reutilizado à medida que o saldo em dívida vai sendo reembolsado). O prazo é de cinco anos, mas pode ser prolongado por mais dois anos.

Adicionalmente, este crédito permite utilizações em três moedas diferentes: euros, dólares americanos e libras (até 500 milhões de libras).

Este contrato veio substituir uma linha de crédito antiga, de 2,1 mil milhões de euros, “resultante de um excedente de procura e do número de bancos comprometidos”, segundo a empresa. Tratava-se de uma linha que estava ainda “inteiramente disponível”, de acordo com a EDP.

A transação foi estruturada contando com a participação de 26 bancos, incluindo o Bank of America, Barclays, BNP, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan e Santander, além do MUFG e do SMBC.

A nova linha de crédito, explica a EDP, foi desenhada respeitando princípios de sustentabilidade no financiamento, tendo em consideração em particular dois fatores, a redução de emissões de gases de efeito de estufa de âmbito 1 e 2 e o aumento da percentagem de energias renováveis na capacidade instalada total do grupo EDP.

Além do mais, este financiamento “permite um maior alinhamento da estratégia financeira com a estratégia de sustentabilidade e reforça o compromisso da EDP com a descarbonização”, conclui a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade.