Iberdrola aumenta lucro até junho em 21,5%, para 2,5 mil milhões de euros

A elétrica espanhola Iberdrola alcançou um resultado líquido de 2521 milhões de euros no período de janeiro a junho, com um crescimento homólogo de 21,5%, revelou esta quinta-feira a empresa em comunicado ao mercado.

Com as receitas a subir 7,5%, para 26,3 mil milhões de euros, a margem bruta “engordou” 22,8%, para 12,1 mil milhões de euros, e permitiu à Iberdrola melhorar em 17,3% o seu EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), para 7,56 mil milhões de euros.

Na apresentação de resultados a Iberdrola indicou que o crescimento do lucro do primeiro semestre teria sido ainda mais acentuado, de 28%, não fosse o impacto negativo, não recorrente, de 140 milhões de euros registado na reestruturação da sua operação no México.

Na primeira metade do ano, com mais 4,8% de capacidade instalada, a produção de eletricidade do grupo subiu 3,2% em termos homólogos, aumentando em Espanha e nos Estados Unidos, mas recuando no Reino Unido e México. No resto do mundo, presente noutras geografias mas com menor expressão nos resultados, a produção de eletricidade da Iberdrola também cresceu.

Entre esses mercados está Portugal, onde a Iberdrola já ligou à rede as centrais hidroelétricas de Gouvães, com 880 megawatts (MW), e Daivões, com 118 MW, tendo concluído no primeiro semestre o enchimento do paredão da barragem do Alto Tâmega e iniciado a montagem dos seus grupos de geração (com 160 MW).

Outra área onde a Iberdrola está ativa em Portugal é na energia solar, onde no primeiro semestre concluiu a ligação à rede de duas centrais em Alcochete (com 46 MW), que entraram em operação comercial em maio. A empresa está ainda a instalar outras duas centrais fotovoltaicas em Paderne, no Algarve, com 37 MW, e tem em marcha um outro projeto solar de 64 MW no Carregado, a norte de Lisboa.

Em termos de capacidade operacional, além da hídrica, a Iberdrola conta com 92 MW de potência eólica em Portugal e 93 MW fotovoltaicos, num total de 185 MW.

No final de junho a dívida líquida do grupo Iberdrola ascendia a 45,76 mil milhões de euros, acima dos 44,2 mil milhões de euros registados em dezembro de 2022.