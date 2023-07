Lucro do grupo energético espanhol Naturgy no primeiro semestre dispara 87,6%

A Naturgy, uma das maiores empresas de energia em Espanha, e com operações em Portugal na área do gás natural, obteve no primeiro semestre um resultado líquido de 1045 milhões de euros, mais 87,6% do que no mesmo período do ano passado.

Em comunicado ao mercado, esta segunda-feira, a Naturgy também deu conta de um crescimento de 39,2% do seu EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), para 2,85 mil milhões de euros.

O crescimento foi alavancado sobretudo pelas atividades do grupo nos mercados liberalizados, já que as atividades reguladas tiveram “um aumento modesto” do EBITDA em relação a 2022.

O negócio de redes da Naturgy apresentou um EBITDA de 1,26 mil milhões de euros até junho, subindo 5,3% em termos homólogos, graças à expansão da remuneração regulada na América Latina, perante uma menor remuneração em Espanha.

As outras áreas de negócio do grupo, em mercado liberalizado, registaram um crescimento do EBITDA de 84%, para 1,67 mil milhões de euros, com destaque para as atividades de gestão e fornecimento de energia.

O primeiro semestre de 2023 foi marcado por uma queda dos preços dos produtos energéticos (incluindo o gás natural), que fez as receitas da Naturgy recuar 28%, para 12,05 mil milhões de euros. No entanto, a gestão de energia e, em particular, as operações fora de Espanha, permitiram ao grupo aumentar de forma substancial o seu EBITDA.

A Naturgy acabou por ter um salto expressivo no negócio de gás natural liquefeito (GNL), cujo EBITDA passou de 385 para 858 milhões de euros (embora este aumento esteja relacionado com a reavaliação dos impactos de instrumentos financeiros que tinham sido registados em 2022), e reportou ainda um crescimento do resultado no fornecimento de energia em Espanha, com margens mais elevadas este ano.

A dívida líquida do grupo baixou de 12,07 para 10,75 mil milhões de euros, informou ainda a Naturgy.