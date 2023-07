Com projetos de hidrogénio verde em Portugal, Rega Energy capta financiamento de €60 milhões

O grupo Rega Energy, que tem a sua sede em Portugal, angariou 60 milhões de euros numa ronda de financiamento que servirão para financiar a produção de biometano e de hidrogénio verde, anunciou a empresa esta quarta-feira, dia 19 de julho. A empresa acrescentou que pretende investir cerca de 500 milhões de euros nos próximos dois anos em infraestruturas na área das energias renováveis.

O montante foi angariado junto da sociedade de capital privado francesa Swen Capital Partners, atual investidora na empresa e especializada em investimento de impacto na área ambiental (e com um fundo especializado em gases renováveis).

Citado no comunicado de imprensa, Thomas Carrier, presidente executivo do grupo Rega, disse que “a indústria pesada encontra-se sob uma grande pressão para transitar para um modelo sustentável e resiliente, ao mesmo tempo que se debate com os desafios da incerteza regulamentar e da concorrência internacional”.

“O sucesso desta nova ronda de financiamento permitirá à Rega financiar os seus primeiros projetos de energia renovável, acelerar e ganhar impulso a partir daí”, acrescentou o gestor.

A administradora financeira do grupo, Filipa Abreu Teixeira, revelou, por sua vez, que a empresa pretende “investir, nos próximos 24 meses, mais 500 milhões de euros em infraestruturas de energias renováveis”.

A Rega é uma das empresas que receberão financiamento do Fundo Ambiental do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), neste caso para a criação de uma unidade de eletrólise no concelho da Marinha Grande. Esta unidade estará enquadrada no projeto “Nazaré Green Hydrogen Valley”, que agrega um grupo de indústrias da região para a produção e utilização de hidrogénio verde.

O investimento nesta unidade será de 10 milhões de euros, financiado em 3,1 milhões de euros pelo PRR; e será levado a cabo pela subsidiária Reganazaré.