Eletricidade: maiores empresas de energia vão ser obrigadas a ter tarifários indexados e preços variáveis hora a hora

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou um conjunto de novos regulamentos para o setor elétrico e uma das novidades é a obrigação de os comercializadores de maior dimensão passarem a disponibilizar aos consumidores tarifários indexados ao mercado grossista e não apenas ofertas de preço fixo.

O novo regulamento de relações comerciais, agora aprovado pela ERSE (depois de uma consulta pública realizada entre 28 de março e 31 de maio), estipula que no prazo de 90 dias após a publicação em “Diário da República” os comercializadores com mais de 50 mil clientes “devem disponibilizar ofertas com preço fixo e também ofertas indexadas”.

O regulamento revisto indica ainda que os fornecedores com mais de 200 mil clientes também deverão disponibilizar contratos de eletricidade a preços dinâmicos (variáveis de hora a hora), mas num prazo de nove meses após a publicação em “Diário da República”, e desde que as instalações de consumo tenham um contador inteligente.

Mas estas mudanças foram recebidas com reservas de várias empresas de maior dimensão.