Galp autorizada pela Agência do Ambiente a avançar com investimento de €269 milhões nos combustíveis verdes

A Petrogal, do grupo Galp, obteve este mês uma declaração de impacto ambiental favorável, embora condicionada, para construir a nova unidade de produção de combustíveis verdes em Sines. O projeto HVO (sigla para Hydrogenated Vegetable Oil) representa um investimento de 269 milhões de euros e faz parte de uma aposta da petrolífera na descarbonização das suas atividades, seguindo-se à declaração também favorável ao projeto de produção de hidrogénio verde em Sines, investimento de 217 milhões de euros.

O projeto HVO visa produzir biogasóleo, bem como combustível de aviação sustentável e nafta (usada, por exemplo, na indústria petroquímica) de base renovável.

As novas instalações que a Galp construirá em Sines terão uma capacidade de produção máxima de 262,7 mil toneladas por ano de biogasóleo ou de 193 mil toneladas ano de biojet (combustível de aviação) e de outros produtos, também de origem renovável, como a nafta e o propano, de acordo com o estudo de impacto ambiental apresentado pela Petrogal e agora validado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

“O projeto tem como objetivo transformar matérias residuais, tais como óleos alimentares usados e gorduras animais, em combustíveis de uso corrente, de origem renovável, designadamente biogasóleo, biojet, bionafta e biopropano”, pode ler-se na declaração ambiental emitida pela APA.

Este projeto criará 76 empregos diretos na refinaria mas também entre 150 e 200 indiretos.

Este investimento na produção de HVO está estreitamente ligado ao investimento, também na refinaria de Sines, na produção de hidrogénio verde, que é usado no processo industrial de fabrico dos combustíveis verdes. O projeto de hidrogénio implicará a instalação de eletrolisadores com uma capacidade de 100 megawatts (MW).

Esta aposta da Galp passa igualmente pela aquisição de hidrogénio verde a uma outra unidade de produção que está a ser desenvolvida em Sines, o projeto GreenH2Atlantic, que instalará numa primeira fase 96 MW de eletrolisadores nos terrenos da antiga central a carvão da EDP.