Iberdrola contrata Goldman Sachs para vender participação no seu maior projeto eólico 'offshore'

A Iberdrola contratou o Goldman Sachs para vender uma participação minoritária no seu maior projeto eólico offshore, localizado na Escócia, noticia o “Cinco Días”. A valorização do ativo ronda os 2000 milhões de euros, considerando outras operações do setor.

A venda segue a estratégia da Iberdrola dos últimos meses, uma vez que a empresa tem procurado parceiros para os seus projetos renováveis. Segundo o jornal espanhol, a ideia é ceder participações minoritárias nestes ativos, em troca de uma injeção de capital para financiar os seus planos de investimento em renováveis.

Tal aconteceu com a venda de 49% do parque renovável Vikinger, no Mar Báltico, ao fundo EIP por 700 milhões de euros, e com a transferência de igual percentagem do seu portefólio renovável em Espanha, o Projeto Romeo, ao Norges Bank por 600 milhões.

Este parque na Escócia, denominado East Anglia 3, começou a ser construído no ano passado e deve ficar operacional em 2026. Terá uma capacidade de 1400 MW (megawatts), o que o coloca como o seu maior projeto numa tecnologia que a Iberdrola colocou no centro de sua estratégia de crescimento em renováveis. Irá produzir eletricidade suficiente para abastecer 1,3 milhões de casas, mais do que a população de Glasgow e Liverpool juntas.

O parque faz parte de um mega projeto de energia eólica offshore que a Iberdrola está a planear na costa escocesa, East Anglia Hub. No total, este hub terá uma capacidade de 2900 MW e exigirá um investimento total de 6500 milhões de euros.

A empresa já realizou uma operação com a primeira parte do East Anglia, em operação desde 2020. A Macquarie ficou com 40% desse ativo em 2019 por 1400 milhões de euros.

Segundo o jornal espanhol, a energética não tem pressa em realizar a operação e vai priorizar a escolha de um parceiro ideal para desenvolver o seu grande projeto eólico offshore, como fez no início do ano com o Norges Bank.