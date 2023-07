Eólicas voltam a contestar IMI na Justiça

Depois de uma avalancha de processos judiciais resolvidos a seu favor há vários anos, para contestar a cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), as empresas de energia eólica voltaram a ser confrontadas com novas liquidações daquele imposto por parte da Autoridade Tributária (AT). E não ficaram de braços cruzados: nos últimos meses avançaram, em vários tribunais administrativos e fiscais do país, as primeiras impugnações relacionadas com o novo entendimento da AT exposto numa circular de março de 2021.

Os dados do portal Citius consultados pelo Expresso mostram que entre fevereiro e junho deram entrada nos tribunais portugueses uma dúzia de impugnações fiscais de empresas eólicas, de valor superior a €110 milhões (que corresponde ao valor patrimonial tributário, sobre o qual incide o IMI). Estes processos foram iniciados por sociedades controladas principalmente por dois grupos de referência no sector das renováveis, a Finerge e a Trustenergy.