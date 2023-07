Governo junta indústrias com consumo intensivo de eletricidade para tentar melhorar política energética

Os maiores consumidores de eletricidade do país foram chamados pelo Governo para se sentarem à mesma mesa, numa plataforma que visa auscultar as necessidades da indústria chamada “eletrointensiva”, para que também ela possa contribuir para o desenho de políticas públicas na área energética. Trata-se de um novo grupo de trabalho, criado na semana passada pela secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura Gouveia, que deverá reunir-se semanalmente.

Neste contexto, o Ministério do Ambiente acolherá na próxima semana duas sessões de debate, uma com a indústria com elevados consumos energéticos e outra apenas com os promotores de projetos de energia verde, para recolher contributos que permitam afinar o redesenho da política energética do Governo. “Queremos desenhar políticas públicas adequadas às necessidades da indústria”, afirmou ao Expresso a secretária de Estado da Energia e Clima. “Queremos perceber qual o menu de opções que os empresários estão a considerar”, acrescentou Ana Fontoura Gouveia.