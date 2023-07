EDP reforça participação na sua subsidiária no Brasil para 88%

A EDP reforçou de 56% para quase 88% a sua participação na EDP Brasil, na sequência da oferta pública de aquisição (OPA) lançada sobre a sua subsidiária brasileira, informou a elétrica portuguesa em comunicado ao mercado. O objetivo é retirar a EDP Brasil de bolsa.

Na nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa que nesta OPA adquiriu 185,17 milhões de ações da EDP Brasil, representativas de 31,86% do capital social da empresa.

Com esta aquisição a EDP passará a controlar 87,91% da EDP Brasil, ou 511 milhões de ações.

Os títulos adquiridos na OPA, ao preço unitário de 23,73 reais, implicaram um investimento total da EDP de 4,39 mil milhões de reais, o equivalente a 821 milhões de euros ao câmbio atual, aquém dos cerca de mil milhões de euros de aumento de capital que a EDP anunciou no primeiro semestre deste ano como solução para financiar o reforço da participação na EDP Brasil.

O objetivo da EDP era assumir o controlo total da sua subsidiária brasileira, para a retirar de bolsa (a EDP Brasil está cotada em São Paulo).

Sem ter conseguido convencer a totalidade dos acionistas minoritários, a EDP indica que os investidores que não venderam as suas ações poderão fazê-lo até 11 de outubro deste ano.

Apesar de não ter convencido todos os acionistas da EDP Brasil a aderir, a EDP indica que com este resultado “dá um passo importante na concretização da sua estratégia comunicada a 2 de março de 2023 no Capital Markets Day, permitindo a simplificação da sua estrutura empresarial e proporcionando uma maior flexibilidade na gestão da sua presença integrada no mercado brasileiro”.

“A EDP reafirma o seu compromisso de manter os seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre quaisquer desenvolvimentos relevantes ou deliberações a esse respeito, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis”, acrescenta a empresa.