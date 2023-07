Primeiros leilões eólicos no mar em Portugal irão disponibizar capacidade de 3,5 gigawatts

O Governo confirmou esta terça-feira que o primeiro leilão eólico no mar em Portugal “será aberto até ao final de 2023” e irá iniciar-se com “uma fase de pré-qualificação, de duração não inferior a três meses”, de acordo com um comunicado conjunto do Ministério do Ambiente e do Ministério das Infraestruturas.

No comunicado os dois ministérios indicam que a proposta do grupo de trabalho criado no final do ano passado para desenhar os leilões passa por numa primeira fase disponibilizar 3,5 gigawatts (GW) de capacidade em um ou mais procedimentos concorrenciais, e só depois licitar, ao longo de vários anos, a restante capacidade, até totalizar 10 GW até 2030.

“Até setembro, o grupo de trabalho irá aprofundar os modelos de procedimento concorrencial a realizar, em diálogo com os potenciais interessados. De seguida, serão divulgados os princípios subjacentes e aberto o período de manifestação não vinculativa de interesse”, explicam os dois ministérios.

As primeiras áreas a licitar serão ao largo de Viana do Castelo, Leixões e Figueira da Foz, de acordo com a proposta do grupo de trabalho.

