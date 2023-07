BP investe 10 milhões de dólares em 'startup' que transforma lixo em combustível

A BP está a investir 10 milhões de dólares (cerca de 9,1 milhões de euros ao câmbio atual) na WasteFuel, uma startup californiana que utilizará alimentos não consumidos e outros resíduos para produzir combustível com baixas emissões, especialmente biometanol, usado no transporte marítimo, noticia a “Bloomberg”.

"A BP está em ação para produzir mais biocombustíveis, com o objetivo de fornecer cerca de 100.000 barris por dia até 2030, para ajudar a descarbonizar os transportes", afirmou Philipp Schoelzel, vice-presidente da área de biocombustíveis de nova geração da empresa.

O setor dos transportes marítimos domina mais de 80% do comércio mundial e é responsável por quase 3% das emissões de dióxido de carbono (CO2) produzidas pelo homem.

O metanol é um dos principais candidatos à substituição dos combustíveis marítimos e pode reduzir significativamente as emissões globais de CO2, dependendo da forma como é produzido.

Segundo a “Bloomberg”, a WasteFuel escolheu o Dubai para a localização do seu primeiro projeto, mas ainda não há pormenores sobre o futuro da produção. Há planos para uma maior expansão e a empresa tem um acordo com a BP, que vai aceitar o biometanol produzido. A energética britânica vai ainda trabalhar com a WasteFuel para aumentar a quantidade de biometanol que pode ser produzida a partir de resíduos.