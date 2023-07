Consumo de gás no primeiro semestre atingiu o nível mais baixo desde 2016

O consumo de energia elétrica em Portugal estabilizou no primeiro semestre, mas o consumo de gás natural caiu mais de 20% em termos homólogos, tendo atingindo o valor mais baixo desde 2016 para o primeiro semestre do ano, revela a REN em comunicado divulgado esta terça-feira.

Entre janeiro e junho de 2023, “o consumo acumulado anual de gás natural registou uma contração de 21%, resultado de quebras de 4,9% no segmento convencional e de 42% no mercado elétrico”.

Só em junho, houve um recuo de 19%, com o segmento convencional (consumo industrial e residencial) a contrair 6,5% e o segmento de produção de energia elétrica a cair 32%. “A quebra no segmento de produção de energia elétrica deveu-se à maior disponibilidade de energia renovável, dado que não se verificou uma alteração significativa do saldo importador”, explica a REN.

Do lado da energia elétrica, houve uma estabilização, com o consumo a ficar “em linha com o verificado no mesmo período do ano anterior, apresentando uma redução de 0,3%, considerando os efeitos da temperatura e dias úteis”. Em junho, cresceu 0,5%.

No semestre, “a produção renovável abasteceu 61% do consumo [de eletricidade], repartida pela eólica com 25%, a hidroelétrica com 23%, a fotovoltaica com 7% e a biomassa com 6%”. Em junho, “a produção renovável abasteceu 46% do consumo e a produção não renovável e a energia importada 27% cada”.