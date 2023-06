Tribunal de Contas recomenda à Comissão Europeia uma análise de custos e benefícios dos planos de energia e clima

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) recomendou esta segunda-feira à Comissão Europeia um conjunto de medidas para melhorar a execução dos objetivos de energia e clima para 2030. E uma das propostas é que Bruxelas colabore com os Estados-membros “para que os planos nacionais em matéria de energia e clima atualizados incluam informações coerentes sobre os custos e os efeitos esperados das políticas a executar para atingir as metas, bem como sobre as necessidades de investimento e as fontes de financiamento para suprir essas necessidades”.

A recomendação, que tem como prazo de implementação dezembro de 2024, é uma de várias propostas do TCE, que manifestou preocupação com a falta de visibilidade sobre como e com que fundos a União Europeia e os Estados-membros pretendem alcançar as metas climáticas e enetgéticas para o final desta década.

“Há uma questão de possível falta de financiamento. E os planos nacionais não dão muita informação”, salientou Lorenzo Pirelli, um dos especialistas do TCE que participaram no relatório publicado esta segunda-feira. Lorenzo Pirelli acrescentou, numa apresentação à comunicação social, que “não é claro de onde o dinheiro vem”. Em causa está a ausência de informação nos planos nacionais de energia e clima sobre quanto custam as medidas necessárias em cada país para cumprir as respeitas metas.

No relatório de auditoria agora divulgado, o TCE admite que “a União Europeia atingiu de facto as suas metas para 2020”, mas que para isso também contribuíram fatores externos, como a redução de consumo associada à pandemia, por exemplo. Por isso, o TCE nota que “a Comissão apenas tem uma visão parcial sobre as ações que contribuíram positivamente para as metas de 2020”.

No relatório, o TCE frisa que “os planos nacionais em matéria de energia e clima também não têm dados sobre as necessidades de investimento e as fontes de financiamento que permitam avaliar se são uma base sólida para atingir as metas de 2030”.

“De um modo geral, o Tribunal encontrou poucas indicações até ao momento de que as ambiciosas metas da UE para 2030 se traduzirão em ações suficientes. Não há indícios de que venha a ser disponibilizado financiamento suficiente para atingir as metas de 2030, em especial proveniente do setor privado”, pode ainda ler-se no documento.

Nesse sentido, o TCE recomenda à Comissão um aumento da transparência sobre o desempenho da UE e dos Estados-membros no que respeita às suas ações de energia e clima, além de “ter em conta todas as emissões de gases com efeito de estufa causadas pela UE, incluindo as incorporadas no comércio e as originadas pela aviação e pelo transporte marítimo internacionais”.



E Portugal como fica?

Em relação às metas para 2020, o relatório do TCE mostra que Portugal tinha a quinta meta mais ambiciosa da UE em termos de quota de energias renováveis (31%), tendo excedido essa meta (34%), com um patamar que foi o sétimo mais alto da UE, atrás de Suécia, Finlândia, Letónia, Dinamarca, Estónia e Áustria.

Também em termos de consumo de energia primária e de consumo final de energia Portugal conseguiu cumprir, em 2020, os objetivos traçados para esse ano.

O relatório é divulgado quando Portugal e outros estados-membros estão a finalizar as versões preliminares da revisão dos respetivos planos nacionais de energia e clima (PNEC) para 2030.

O PNEC atualmente em vigor em Portugal prevê para o final desta década que o país alcance 80% de eletricidade renovável (embora o Governo já tenha assumido publicamente que essa meta será antecipada para 2026), e 47% de renováveis no consumo final bruto de energia (face aos atuais 34%).