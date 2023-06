Petrolífera italiana Eni compra Neptune por 4,9 mil milhões de dólares

A italiana Eni vai comprar a Neptune Energy por 4,9 mil milhões de dólares (cerca de 4,5 mil milhões de euros ao câmbio atual). É um dos maiores negócios no setor europeu de petróleo e gás em quase uma década, noticia o “Financial Times”.

A Neptune, com sede em Londres, produz petróleo e gás a partir de oito países, incluindo Reino Unido, Noruega, Alemanha, Argélia, Países Baixos e Indonésia, onde já compartilha uma licença com a gigante italiana de energia.

O valor de aquisição será dividido em duas partes, 2,6 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros) pagos pela Eni e 2,3 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros) pagos pela Var Energi - subsidiária norueguesa da Eni.

De acordo com o jornal, esta transação é significativa pois as grandes petrolíferas europeias (como a Eni, BP e Shell), estão mais propensas a vender ativos do que a comprá-los, desde que estabeleceram metas para reduzir as emissões de dióxido de carbono e mudar para formas de energia mais verdes.

“Esta transação oferece à Eni um portefólio de alta qualidade e baixa intensidade de carbono”, disse o presidente executivo da empresa italiana, Claudio Descalzi. “A Eni vê o gás como uma fonte de energia crítica na transição energética global", acrescentou.

Bob Maguire, diretor geral da Carlyle, que detém 30,6% da Neptune, disse que o portefólio da empresa está concentrado na Europa, e que isso terá atraído a Eni, especialmente numa altura em que a Europa procura substituir o gás russo.