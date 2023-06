Fluxo de gás russo através da Ucrânia pode terminar no próximo ano

Um dos últimos gasodutos que transportam gás russo para a Europa pode ser fechado até o final de 2024, quando o contrato de fornecimento da Ucrânia com a Gazprom terminar, disse o ministro da energia ucraniano, em entrevista ao “Financial Times”.

German Galushchenko afirmou que as hipóteses de Kiev e Moscovo renovarem o contrato, assinado pela primeira vez em 2019, são pequenas.

De notar, contudo, que o transporte de gás através da Ucrânia representa apenas cerca de 5% do total das importações de gás europeias.

“Posso dizer que estamos a preparar o nosso sistema para um corte de fornecimentos”, revelou o ministro.

A decisão de Moscovo de reduzir o fornecimento de gás à Europa no ano passado desencadeou uma crise energética, alimentando a inflação e elevando o custo de vida em todo o continente. E o gasoduto ucraniano é um dos dois que continuaram a fornecer gás russo, apesar de em quantidades menores.

Mas há países que vão sofrer mais com este corte que outros. Segundo o jornal, em maio cerca de metade das importações de gás da Áustria vieram da Ucrânia e na Eslováquia o número chega aos 95%.

Este é o primeiro reconhecimento de Kiev de que o contrato que sustenta os fluxos de gás da Rússia para a Ucrânia provavelmente terminará no fim de 2024.

Sem este gasoduto, sobrará apenas o TurkStream, que abastece países do sudeste do continente e respondeu por pouco menos de 3% das importações de gás da Europa em maio.

O ministro ucraniano lembrou a possibilidade de a União Europeia querer voltar a intermediar as negociações, tal como fez em 2019, mas acha improvável dada a dificuldade de manter negociações com Moscovo nos tempos que correm. Até ao momento, Bruxelas não disse se iria ou não tentar negociar a renovação do contrato.