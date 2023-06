Indústria dos painéis solares na Europa pode ultrapassar metas traçadas para 2025

A capacidade de produção de painéis fotovoltaicos na Europa pode ultrapassar os 30 gigawatts (GW) já em 2025 no caso de serem tomadas medidas de apoio à indústria, defende a Aliança Europeia para a Indústria Solar Fotovoltaica (ESIA, na sigla em inglês).

Esta iniciativa conjunta da Comissão Europeia e de organizações do setor diz que, “com a política certa de apoio", o continente europeu “pode ultrapassar o objetivo anual de 30 GW da União Europeia de capacidade de fabrico de painéis fotovoltaicos até 2025”, comunicou a Aliança Europeia esta terça-feira, 20 de junho, em nota de imprensa.

O fabrico de componentes como “polisilicone, lingotes, células e módulos” pode alcançar essa meta, garantem as organizações, com base nos cálculos feitos a partir de “mais de 20 novos projetos fotovoltaicos (…), esperando-se mais anúncios no futuro”.



Os dados em questão dizem respeito a projetos em países com membros da ESIA e vão até junho de 2023.

A ESIA anunciou um plano de ação para tornar este objetivo realidade, que implicou o envolvimento de “mais de 120 organizações em 17 países dentro da cadeia de valor dos painéis fotovoltaicos”.



As áreas abrangidas nesse plano de ação, nas quais se esperam progressos, são “critérios além do preço, desafios de cadeia de valor, instrumentos financeiros, e competências”, já tendo sido apresentados à Comissão alguns contributos “para debate adicional”.

A competitividade internacional da cadeia de valor desta indústria europeia é “uma questão-chave” do plano de ação, que inclui fatores como “custos da energia, sustentabilidade, reciclabilidade, e rastreabilidade”.

“O plano de ação propõe também critérios além do preço” como “credenciais ambientais, sociais, e de governança” e “medidas para abordar falhas na cadeia de valor, formação em reciclagem, e educação, atratividade, consciencialização, e mobilidade para assegurar disponibilidade suficiente de talento”, segundo o comunicado.

Citada na nota de imprensa, Kerstin Jorna, directora-geral da Comissão Europeia para o Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME, disse que “a Comissão apoia fortemente a missão da Aliança Europeia para a Indústria Solar Fotovoltaica de aumentar a produção de painéis fotovoltaicos na UE”. “Tal como definido no Net Zero Industry Act [pacote legislativo para desenvolver uma indústria europeia ligada à descarbonização], o nosso objetivo é ultrapassar obstáculos regulatórios que prejudiquem a expansão de tecnologias neutras em emissões”, acrescentou.

“Ao harmonizar licenciamentos para gigafábricas de painéis fotovoltaicos e de fábricas mais pequenas de painéis em todo o mercado interno, o Net Zero Industry Act vai promover a segurança nos investimentos”, frisou.

A atualização do quadro temporário de crise e transição da UE, que prolongou a possibilidade de ajudas estatais à economia e facilitou o investimento em energias limpas, “permite que os estados apoiem investimentos em toda a cadeia de valor”, acrescenta.