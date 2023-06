Com projetos de energia solar em Portugal, TagEnergy angaria €570 milhões de fundos da Dinamarca e Singapura

A TagEnergy, uma empresa de energias renováveis controlada pelo grupo francês Impala SAS, e vencedora de dois lotes no concurso solar que o Governo português realizou em 2020, fechou um financiamento de até 570 milhões de euros em “dívida verde” (vinculada ao desenvolvimento de projetos de energia limpa), captando dois investidores de referência, a dinamarquesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) e a GIC, de Singapura.

Os dois fundos já têm interesses em Portugal, com a CIP, através da Copenhagen Offshore Partners, a desenvolver um projeto para energia eólica no mar, mas dependente do leilão que o Governo português lançará no final deste ano. O fundo GIC tornou-se há meses acionista de referência da EDP e da EDP Renováveis.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a TagEnergy sublinha que a emissão de obrigações agora subscritas por estes investidores, servirá para financiar a construção de projetos de energia eólica em terra, centrais fotovoltaicas e sistemas de baterias na Europa, no Reino Unido e na Austrália.

O empréstimo agora fechado é composto por duas parcelas, uma de 270 milhões de euros dedicada ao parque eólico Golden Plains (na Austrália) e outra de 300 milhões de euros para financiar vários projetos de energia renovável.

A TagEnergy, que foi criada em 2019 e que tem como presidente executivo Franck Woitiez (que há vários anos desenvolve projetos fotovoltaicos em Portugal), pretende instalar globalmente 4 gigawatts (GW) de projetos de energia renovável.

Os títulos desta emissão de dívida foram registados na Interbolsa, em Portugal, representando “uma emissão significativa no mercado obrigacionista português”, nota a TagEnergy, que em Portugal venceu dois dos 12 lotes do leilão solar de 2020, assegurando o direito a construir 20 megawatts (MW) de projetos fotovoltaicos, numa licitação que teve como principal vencedora a sul-coreana Hanwha Q Cells (atual Q Energy).

Controlada pelo grupo francês Impala SAS, a TagEnergy tem ainda na sua estrutura acionista as empresas Mirova (parceira da Engie na portuguesa Movhera, que em 2020 comprou seis centrais hidroelétricas no Douro à EDP por 2,2 mil milhões de euros) e Omnes (aliada da luso-espanhola Prosolia na joint venture Prosomnes).