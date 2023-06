Preço da gasolina deverá cair na próxima semana, mas gasóleo não mexe

Na semana começada a 19 de junho o preço da gasolina deverá cair dois cêntimos por litro e o preço do gasóleo deverá permanecer igual, adiantou ao Expresso fonte do setor petrolífero.

Um dos fatores que influenciam o preço é a evolução dos refinados. O preço médio desta semana na gasolina foi inferior ao da semana passada, no caso do gasóleo até aumentou (ainda que de forma muito ligeira). As cotações até passaram a semana quase toda a subir, mas começaram ambas a um nível mais baixo que as cotações da semana passada.

Assim, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas na quinta-feira, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), à partida poderá contar com um preço médio de 1,683 euros por litro de gasolina simples 95. Já o preço do gasóleo simples deverá permanecer nos 1,482 euros por litro.

De notar, contudo, que os valores disponibilizados pela DGEG são um preço médio, podendo o preço ficar acima ou abaixo deste valor, consoante o posto de abastecimento, marca e localidade em que o automóvel é abastecido.