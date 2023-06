Iberdrola revê preços de eletricidade e garante que ficam 10% abaixo das tarifas reguladas

A Iberdrola anunciou esta sexta-feira uma redução no preço da energia nas faturas dos seus clientes de eletricidade em Portugal, a aplicar a partir de 1 de julho, assegurando que em média os seus preços ficarão 10% abaixo das tarifas reguladas.

“Com o objetivo de mitigar o impacto das tarifas de acesso à rede, num contexto de aumento generalizado do custo de vida, tomámos a decisão reduzir o preço da energia e, assim, contribuir para uma maior estabilidade junto dos nossos clientes”, declarou Rui Afonso, diretor-geral da Iberdrola, num comunicado divulgado esta sexta-feira pela empresa.

A Iberdrola indica que a componente de energia terá um corte de preço de 28% em julho. A empresa não revelou quais os preços, em euros por kilowatt hora (kWh), que irá praticar, nem quais os preços que terá na parcela fixa da fatura, relativa à potência contratada.

Ainda assim, a Iberdrola garante que os seus clientes terão “uma poupança média de 10% face ao mercado regulado”.

Recorde-se que os preços do mercado regulado permanecerão inalterados em julho, mas no mercado liberalizado haverá alterações. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou esta quinta-feira uma mexida nas tarifas de acesso à rede: essas tarifas assumiam desde janeiro um valor negativo de 9,58 cêntimos por kWh, mas a partir de julho terão um valor negativo de 1,21 cêntimos por kWh.

Isto significa que os comercializadores do mercado liberalizado serão confrontados com um agravamento de mais de 8 cêntimos por kWh nas tarifas de acesso à rede (que deverão repercutir nos seus clientes, a menos que decidam baixar os preços que praticam).

A EDP Comercial, maior fornecedor do mercado doméstico, já anunciou uma redução nos seus preços de eletricidade, depois de a ERSE ter anunciado a sua proposta de alteração das tarifas de acesso à rede. No caso da EDP, a empresa irá baixar de forma significativa o preço da potência contratada, mas o termo de energia sofrerá um agravamento em julho face ao valor praticado até junho.

Os clientes que tenham dúvidas sobre quais os melhores tarifários de eletricidade poderão recorrer aos simuladores disponíveis (o da ERSE é um deles), embora os novos tarifários que vêm sendo anunciados por várias empresas só devam estar disponíveis nesses simuladores no início de julho, altura em que os consumidores poderão fazer novas simulações para avaliar quais as ofertas mais competitivas à sua disposição.

A alteração das tarifas de acesso à rede aprovada pela ERSE ditará também um agravamento das faturas dos clientes com tarifas indexadas ao mercado grossista (tarifas que foram no primeiro semestre de 2023 as mais baratas em Portugal), sendo ainda incerto se elas continuarão a ser mais vantajosas do que os preços fixos após 1 de julho (dependerá da evolução dos tarifários fixos a partir dessa data e da eventual repercussão do agravamento das tarifas de acesso à rede).