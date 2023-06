Consumo de gás natural em Portugal em abril e maio cai 27%, superando meta da UE

O consumo de gás natural em Portugal nos meses de abril e maio recuou 27,4% face à média de igual período entre os anos 2017 e 2021, informou a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), no seu mais recente relatório de monitorização sobre a redução da procura de gás, ao abrigo dos esforços europeus para diminuir o consumo, na sequência da crise energética acentuada com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O relatório para o bimestre de abril e maio é o primeiro de uma nova série de reportes da DGEG na sequência da renovação do compromisso dos Estados-membros da União Europeia (UE) de baixarem os consumos de gás natural em 15% no período de abril de 2023 a março de 2024, por comparação com a média dos cinco anos entre 2017 e 2021.

Para esta redução contribuiu uma queda de 30,2% no consumo de gás para produção de eletricidade nas centrais de ciclo combinado, mas também uma diminuição de 26,3% no consumo de gás com outras utilizações (na indústria, nos serviços e no mercado residencial).

Comparando apenas com o ano passado, o consumo de gás nas centrais de ciclo combinado teve uma queda ainda mais pronunciada, de 51,6%, revela a DGEG.

A Direção-Geral sublinha a necessidade de “monitorização permanente”, já que o consumo de gás para a produção de eletricidade está muito dependente das condições meteorológicas, que afetam os níveis de produção hidroelétrica.

A DGEG nota ainda que “os desenvolvimentos na nova capacidade instalada [de produção de eletricidade], nomeadamente solar, poderão manter a redução da necessidade de recorrer à geração de eletricidade em centrais de ciclo combinado, com o apoio também das interligações com Espanha”.

Recorde-se que o compromisso dos Estados-membros da UE é manter este ano consumos de gás 15% abaixo da média do período de referência (2017 a 2021), embora alguns países possam beneficiar de excepções ao cumprimento dessa meta. Portugal solicitou ficar abrangido por essa excepção, de forma a poder ficar sujeito a uma obrigação de corte de apenas 7%, caso a Comissão decida aplicar medidas vinculativas para corte de consumos. No entanto, Bruxelas ainda não enviou a Portugal uma resposta formal autorizando essa derrogação.