Auditoria revela que E-Redes não contactou mais de 3 mil clientes de eletricidade que tinham direito a compensações

A E-Redes, concessionária da distribuição de eletricidade em Portugal continental, falhou nas suas obrigações de compensar consumidores de eletricidade por problemas na qualidade de serviço da rede elétrica, ao não contactar mais de 3 mil clientes que, apesar de não terem já fornecimento ativo de energia, tinham direito a ser compensados por falhas no fornecimento no ano 2021.

Segundo uma auditoria conduzida pela EY e agora publicada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), relativa ao ano 2021, “foi identificada a ausência de comunicação, para 3259 clientes sem contrato de fornecimento ativo, sobre compensações a receber por continuidade de serviço no valor de 35.225,25 euros”.

Na sequência desta recomendação da auditora, a E-Redes informou estar a “desenvolver uma funcionalidade de comunicação aos clientes sem contrato ativo”, para dar resposta a uma instrução que a ERSE já tinha emitido no ano 2020. “Após a sua operacionalização completa, serão contactados todos os clientes com direito à receção de compensações relativas a 2021”, refere a auditoria divulgada pelo regulador da energia. De acordo com a ERSE, isso deverá estar regularizado até setembro deste ano.

Esta foi uma de três falhas detetadas na atividade da E-Redes no que respeita à qualidade de serviço. Um outro problema que a EY registou foi a ausência de provas de que a distribuidora de eletricidade tenha contactado individualmente clientes prioritários sobre a ocorrência de interrupções previstas no abastecimento de energia. Quanto a isto, a empresa explicou que o sistema de comunicação por SMS foi implementado no início de 2021, além de que os clientes em média tensão são alvo de comunicações adicionais feitas por gestores de cliente dedicados.

De acordo com a ERSE, “a E-Redes irá melhorar os procedimentos de comunicação a clientes prioritários em vigor, assegurar a recolha de evidências das comunicações individualizadas e verificar as configurações do sistema de comunicações por SMS”, tarefas que deverão estar cumpridas em setembro deste ano.

Uma terceira inconformidade apontada à E-Redes foi o atraso no reporte anual à ERSE de parte da informação que a empresa tem de enviar ao abrigo do regulamento de qualidade de serviço. “O auditor recomenda o reforço dos procedimentos internos para a preparação da informação a reportar e dos mecanismos internos para monitorização e acompanhamento de datas-chave e prazos nos reportes trimestrais e anuais”, pode ler-se no documento publicado pela ERSE. A E-Redes respondeu, a este respeito, que irá trabalhar para até ao final deste ano responder a essa recomendação.

Por outro lado, a auditoria da EY regista o cumprimento de uma série de requisitos, com a E-Redes a aplicar corretamente as fórmulas e critérios de cálculo dos indicadores de continuidade de serviço, a classificar bem as causas de interrupção do abastecimento de eletricidade e a cumprir outros requisitos técnicos previstos pelo regulamento da qualidade de serviço.

A auditoria da EY decorreu entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023, e os seus resultados foram publicados pela ERSE no seu site no presente mês de junho.