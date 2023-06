Preços dos combustíveis deverão baixar na segunda-feira, após três semanas de subidas

Os preços dos combustíveis rodoviários em Portugal deverão baixar na próxima semana, com o gasóleo a recuar meio cêntimo por litro e a gasolina a descer 2,5 cêntimos por litro, de acordo com a previsão avançada ao Expresso por fonte do setor petrolífero, com os dados disponíveis até ao início da manhã desta sexta-feira.

A confirmar-se, será a primeira descida dos preços dos combustíveis em quatro semanas. Nas últimas três semanas a gasolina acumulou subidas de quase 8 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo encareceu quase 5 cêntimos por litro, segundo os dados publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) na sua página sobre os preços dos combustíveis.

A descida esperada para a próxima segunda-feira (ou dias seguintes, consoante as políticas comerciais dos diferentes operadores) acontece depois de esta semana a cotação do Brent (referência petrolífera para a Europa) ter recuado face ao patamar médio da semana anterior.

No entanto, apesar da descida do Brent no início da semana, a cotação do crude esta sexta-feira está novamente a subir, com o barril de petróleo a valorizar-se 1,6%, para mais de 75 dólares, reagindo em alta ao acordo no Senado dos Estados Unidos da América para aumentar o teto da dívida do país.

Além disso, nos próximos dias a cotação do petróleo deverá ser influenciada pela reunião deste fim-de-semana da OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo.