Preços regulados de gás natural irão subir 0,6% em outubro

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou uma atualização das tarifas transitórias (reguladas) de gás natural que se traduzirá em média, a partir de 1 outubro, num agravamento das faturas de 0,6% face aos preços atualmente em vigor.

Esta atualização é mais modesta do que a que constava da proposta apresentada pela ERSE no final de março, que apontava para uma subida da fatura regulada de gás natural de 2,4%.

Entretanto, nos últimos dois meses a cotação do gás natural prosseguiu uma tendência de descida, o que terá contribuído para a revisão em baixa do valor de atualização tarifária a praticar em outubro.

Segundo a ERSE, a atualização de 0,6% em outubro irá traduzir-se num acréscimo de 10 a 15 cêntimos por mês nos dois perfis de consumo padrão considerados pelo regulador.

“Este acréscimo no mercado regulado é essencialmente justificado pelo aumento das tarifas de acesso às redes no ano gás 2023-2024, devido à diminuição da procura que resulta num incremento dos custos das infraestruturas por unidade de energia entregue”, explica a ERSE.

Em janeiro as tarifas reguladas de gás natural já tinham observado uma atualização intercalar por parte da ERSE.

De acordo com a entidade liderada por Pedro Verdelho, a subida em outubro, embora se traduza numa variação de 0,6% face aos preços regulados que vigoram até setembro, irá representar um agravamento de 1,3% face ao preço médio do mercado regulado no período de 12 meses de outubro de 2022 a setembro de 2023.

A atualização de outubro terá impacto direto nos 431 mil clientes que têm tarifas reguladas de gás natural (sendo que os restantes consumidores, cerca de 1 milhão, que estão no mercado liberalizado, terão atualização variáveis consoante a estratégia do seu fornecedor).

Apesar desta subida de 0,6%, as tarifas reguladas de gás natural para clientes domésticos deverão continuar a ser mais vantajosas do que os preços praticados pela generalidade dos comercializadores no mercado liberalizado, podendo o consumidor a cada momento fazer comparações de ofertas no simulador disponibilizado pela ERSE.