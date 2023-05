Maiores consumidores de eletricidade poupam no mercado livre, no gás tarifa regulada é mais competitiva

Os consumidores com maiores consumos de eletricidade podem poupar 57% a 67%/ano no mercado liberalizado, mas no gás natural continua a não existir no mercado livre qualquer oferta comercial mais competitiva que a tarifa regulada, informou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) esta terça-feira.

De acordo com o Boletim das Ofertas comerciais de Eletricidade da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) referente ao segundo trimestre deste ano, "na comparação entre a oferta mais competitiva e a oferta do mercado regulado conclui-se que os consumidores com consumos anuais superiores podem, de uma forma geral, poupar mais no mercado liberalizado".

"O consumidor tipo 1 [casal sem filhos, um consumo anual de eletricidade de 1.900 quilowatts-hora (kWh), consumo em vazio de 40% e potência contratada de 3,45 kVA (kilovoltampere)] pode poupar 250 euro/ano no contrato de eletricidade, enquanto o consumidor tipo 3 [família com quatro filhos, um consumo anual de 10.900 kWh, consumo em vazio de 40% e potência contratada de 13.8 kVA] pode poupar 1.607 euro/ano para o mesmo tipo de contrato", detalha o regulador.

Já no contrato dual, "a poupança face ao mercado regulado varia entre 167 euro/ano, para o consumidor tipo 1, e 963 euro/ano, para o consumidor tipo 3", acrescenta.

Segundo a ERSE, "em termos relativos, as poupanças anuais no mercado liberalizado podem representar entre 57% e 67% face à oferta de eletricidade no mercado regulado e entre 28% e 36% face à oferta dual com preços regulados".

Pelo contrário, nas ofertas de gás natural "as poupanças no mercado liberalizado são nulas, pois não existe nenhuma oferta comercial mais competitiva do que a tarifa regulada, para os três consumidores tipo".

Já no contrato dual, a poupança face ao mercado regulado varia entre 167 euro/ano (consumidor tipo 1) e 963 euro/ano (consumidor tipo 3).

Analisando as várias ofertas comerciais de eletricidade no segundo trimestre, a ERSE concluiu que, para o consumidor tipo 1, a oferta comercial de eletricidade com menor fatura mensal é da Luzboa (Luzboa Spot), com um valor de 15,77 euro/mês, que corresponde a um desconto de 57% e uma poupança mensal de 20,85 euros em relação à tarifa regulada.

Já para o consumidor tipo 2 (casal com dois filhos, com um consumo anual de 5.000 kWh, consumo em vazio de 40% e potência contratada de 6,9 kVA) a oferta comercial de eletricidade com menor fatura mensal é da Eni Plenitude (tarifa indexada), com um valor de 33,56 euro/mês, que corresponde a um desconto de 64% e uma poupança mensal de 58,87 euros em relação à tarifa regulada.

Esta é também a oferta comercial com preço mais baixo para o consumidor tipo 3, com um valor de 67,07 euro/mês, que corresponde a um desconto de 67% e uma poupança mensal de 133,89 euros em relação à tarifa regulada.

No caso das ofertas duais (eletricidade e gás natural), volta a ser a Eni Plenitude (tarifa indexada) a apresentar menor fatura mensal para os três tipos de consumidor: para o tipo 1 com um valor de 36,21 euro/mês, a que corresponde a um desconto de 28% e uma poupança mensal de 13,95 euros em relação à tarifa regulada; para o tipo 2 com um valor de 75,29 euro/mês, que corresponde a um desconto de 36% e uma poupança mensal de 42,82 euros; e para o tipo 3 com um valor de 171,39euro/mês, que corresponde a um desconto de 32% e uma poupança mensal de 80,21 euros.

"Tendo como base a totalidade das ofertas comerciais, verifica-se que o diferencial entre a melhor oferta e a tarifa regulada teve um aumento muito significativo a partir do primeiro trimestre de 2023 para os três consumidores tipo", refere a ERSE.

Segundo detalha, de abril a junho, "a diferença entre a melhor oferta e a oferta do mercado regulado corresponde a 20,85 euro/mês, 58,87 euro/mês e 113,89 euro/mês, para os consumidores tipo 1, 2 e 3, respetivamente, tendo por base a totalidade das ofertas comerciais".

Já no que se refere às ofertas de gás natural, para o consumidor tipo 1 (com consumo anual até 138 metros cúbicos - m3), no segundo trimestre, a oferta comercial de gás com menor fatura mensal para além da tarifa regulada foi a da LuziGás (Gás natural), com um valor de 16,70 euro/mês, mas ainda assim 23% superior ao mercado regulado.

A LuziGas (Gás natural) foi também a oferta comercial de gás com menor fatura mensal para além da tarifa regulada para os consumidores tipos 2 e 3 (com consumos anuais de gás até 292 m3 e 640 m3, respetivamente), com um valor de 32,19 euro/mês e 25% superior ao da tarifa regulada no primeiro caso e um valor de 66,02 euro/mês e 30% superior no segundo caso.

Já a oferta comercial dual com menor fatura mensal é da Eni Plenitude (tarifa indexada) para os três tipos de consumidor: para o tipo 1 com um valor de 36,21 euro/mês, que corresponde a um desconto de 28% e uma poupança mensal de 13,95 euros em relação à tarifa regulada; para o tipo 2 com um valor de 75,29 euro/mês, um desconto de 36% e uma poupança mensal de 42,82 euros; e para o tipo 3 com um valor de 171,39 euro/mês, um desconto de 32% e uma poupança mensal de 80,21 euros.

De acordo com a ERSE, no gás natural, "a partir do quarto trimestre de 2022 o diferencial entre a oferta de gás de valor mínimo e a tarifa regulada aumenta significativamente, com os preços das ofertas de gás sempre superiores à tarifa regulada".