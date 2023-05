Governo aprova plano de €550 milhões da E-Redes para a rede de distribuição de eletricidade

A secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura Gouveia, aprovou, por despacho assinado a 26 de maio, o plano de desenvolvimento e investimento da rede de distribuição de eletricidade (PDIRD-E), que inclui os projetos a implementar pela E-Redes no período de 2023 a 2025.

A aprovação por parte da governante foi revelada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) esta segunda-feira, numa nota publicada no seu site, notando que o plano em causa consiste numa atualização do PDIRD-E de 2020, mas apenas para o triénio remanescente, de 2023 a 2025.

A DGEG lembra que a nova lei de bases do sistema elétrico publicada em 2022 estipula que os planos de investimento da concessionária da distribuição de eletricidade, a E-Redes, devem ser revistos de cinco em cinco anos, e sujeitos a atualizações em cada ano par.

Na atualização agora aprovada pela secretária de Estado da Energia e Clima a E-Redes propunha investimentos de 550 milhões de euros para os próximos três anos.

Essa proposta recebeu em janeiro um parecer favorável por parte da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, ainda que o regulador tenha feito uma série de reparos, além de recomendar um aperfeiçoamento do planeamento das redes em versões futuras do PDIRD-E.

A ERSE considerou que globalmente os investimentos propostos “refletem as atuais necessidades”. Após o parecer favorável do regulador, faltava à E-Redes conseguir “luz verde” do Estado, enquanto concedente, o que agora conseguiu, com o despacho da secretária de Estado da Energia e Clima.