Gasolina e gasóleo deverão subir 2,5 cêntimos na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão voltar a subir na próxima semana, sendo expectável um aumento de 2,5 cêntimos por litro tanto na gasolina como no gasóleo, indicou ao Expresso uma fonte do setor petrolífero, com base nas cotações internacionais até à manhã desta sexta-feira.

Esta semana aumentou não só a cotação média do Brent (o petróleo de referência no mercado europeu), mas também a da gasolina e do gasóleo, por comparação com a semana passada. Além disso, o euro voltou a desvalorizar face ao dólar, penalizando os custos dos produtos petrolíferos nos mercados europeus.

Será a terceira semana consecutiva de subida dos preços de venda ao público da gasolina e do gasóleo.

Esta semana, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a gasolina e o gasóleo simples encareceram em média 1,6 cêntimos por litro, depois de na semana anterior também terem aumentado.

Atualmente o preço médio da gasolina simples em Portugal está em 1,657 euros por litro. Confirmando-se a subida esperada de 2,5 cêntimos, passará para 1,682 euros por litro, o patamar mais alto desde 24 de abril.

No gasóleo, o aumento esperado de 2,5 cêntimos elevará o preço médio de venda ao público para 1,468 euros por litro, valor que tinha sido alcançado pela última vez (em termos de preço médio) a 25 de abril.

A variação efetiva do preço da gasolina e do gasóleo depende de cada posto de venda, e embora uma grande parte das gasolineiras façam a atualização semanal de preços à segunda-feira, há estabelecimentos que mudam os seus preços noutros dias.