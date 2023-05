Queda da procura de gás na Europa deverá ser superior a importações russas, prevê Bruxelas

Bruxelas prevê que a queda da procura por gás seja superior às importações russas previstas para 2023, de acordo com documentos comunitários.

De acordo com notícia do Financial Times desta quinta-feira, 25 de maio, a Comissão Europeia prevê que as medidas de poupança de gás representem uma diminuição do consumo adicional de 60 mil milhões de metros cúbicos este ano.

Este montante, segundo a comissária europeia da Energia, Kadri Simson, citada pelo jornal, “é superior aos volumes de gás que prevemos importar da Rússia em 2023”.

A Comissão antecipa no documento “alguns riscos que terão de ser monitorizados cuidadosamente”, numa altura em que os preços do gás natural estão longe dos máximos de sempre alcançados no ano passado, após a invasão da Ucrânia e do “corte” com as importações de gás russas.

Os preços, reconhece a Comissão, “estão perto dos intervalos históricos”.