Petrolífera Chevron compra produtora de xisto norte-americana PDC Energy

A petrolífera Chevron anunciou esta terça-feira, 23 de maio, que chegou a um acordo para adquirir a produtora de xisto norte-americana PDC Energy (PDC), numa transação avaliada em 6,3 mil milhões de dólares (5,8 mil milhões de euros).

Nos termos do acordo, a Chevron vai adquirir todas as ações em circulação da PDC por 72 dólares a ação (67,56 euros), refere a multinacional do setor da energia em comunicado.

Os acionistas da Chevron vão trocar as suas ações ao preço de 0,4638 dólares por cada título de rendimento variável da PDC Energy, refere a Chevron, citada pela agência financeira Bloomberg.

Esta transação vai permitir à Chevron expandir a sua presença nos Estados Unidos da América (EUA), sendo que o valor total da PDC está avaliado em 7,3 mil milhões de dólares, no caso de se incluir a sua dívida.

A aquisição, por seu turno, inclui ativos de alta qualidade que são complementares às operações da Chevron nas principais bacias de produção do país.

Espera-se que os ativos proporcionem retornos mais elevados em bacias com menor intensidade de carbono, lê-se no comunicado.

Esta operação acrescentará 10% às reservas comprovadas da Chevron a um custo estimado em menos de sete dólares por barril.

A transação aumentará igualmente as despesas de capital (capex) da multinacional norte-americana do setor do petróleo e gás em mil milhões de dólares por ano e contribuirá em cerca de 400 milhões de dólares em eficiência ao nível do capex, após a conclusão da operação de aquisição.

O presidente e presidente executivo da Chevron, Mike Wirth, afirmou, a propósito da compra que "os ativos atrativos e complementares da PDC reforçam a posição da Chevron nas bacias de produção chave nos Estados Unidos da América".

"Esta transação é suportada por medidas financeiras importantes e vem reforçar o objetivo da Chevron em proporcionar, com segurança, retornos mais elevados e inferiores em carbono", salientou o gestor.

A transação já foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, no entanto, está ainda sujeita à aprovação dos acionistas da PDC, sendo que se prevê a sua conclusão até ao final deste ano.