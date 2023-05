Governo dos EUA dá autorização temporária a empresas para negociarem com a Venezuela

O governo dos EUA anunciou terça-feira que autorizou, de forma temporária, algumas transações de quatro empresas norte-americanas com a Petróleos de Venezuela (PDVSA), que estavam proibidas desde novembro de 2018.

Mas foram mantidas restrições à produção e comercialização de hidrocarbonetos do Estado sul-americano.

As empresas autorizadas, até 19 de novembro, foram Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings e Weatherford International.

Desde 2006, os EUA aplicam sanções à Venezuela, incluindo a proibição ao sistema financeiro norte-americano, o congelamento de contas bancárias e outros ativos do governo do presidente Nicolas Maduro, e o bloqueio das importações de hidrocarbonetos da PDVSA.

As transações e atividades autorizadas incluem as necessárias para "a manutenção limitada de operações essências na Venezuela ou o fim gradua das operações na Venezuela" e para "garantir a segurança do pessoal ou a integridade das operações e ativos na Venezuela", segundo um comunicado de um serviço do Departamento do Tesouro.

No texto avisa-se que a decisão não autoriza "a perfuração, a extração ou o processamento, a compra ou venda, o transporte ou embarque de petróleo ou qualquer produto de petróleo de origem venezuelana".

Também excluídas da autorização está a participação na conceção, construção, instalação, reparação ou beneficiação "de qualquer poço ou outras instalações ou infraestruturas na Venezuela" ou "a compra ou fornecimento de quaisquer bens ou serviços, exceto os requeridos para a segurança".