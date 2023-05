Petrolífera Exxon vai experimentar negócio do lítio e fará prospeção do mineral nos EUA

A petrolífera Exxon despendeu mais de 100 milhões de dólares (93 milhões de euros ao câmbio atual) em direitos de exploração de lítio numa área do estado norte-americano no Arcansas equivalente a 49 mil hectares brutos, avança o Wall Street Journal esta segunda-feira, 22 de maio.

O investimento é uma aposta numa matéria-prima que já tem grande procura por ser essencial à produção de baterias de automóveis elétricos. A descarbonização e a eletrificação dos veículos irá significar um aumento muito expressivo da procura por lítio nos próximos anos. E é nisso que a Exxon está a apostar para diversificar o seu negócio, ainda quase totalmente dependente dos combustíveis fósseis.

Por isso, e antecipando um abrandamento progressivo do uso de carros movidos a combustíveis fósseis, a Exxon terá apostado, segundo as fontes ouvidas pelo Wall Street Journal, na compra de direitos de exploração no estado norte-americano do Arcansas detidos pela empresa Galvanic Energy, que lhe permitirão fazer prospeções e extrair o mineral.

Uma estimativa anterior da Galvanic apontava para que a área em questão pudesse dar origem a 4 milhões de toneladas de carbonato de lítio que forneceriam 50 milhões de carros elétricos, de acordo com o jornal norte-americano.

É uma pequena aquisição para esta gigante do petróleo, realça o jornal, mas que servirá de experiência para perceber a viabilidade desta linha de negócio. Isto apesar de cargos diretivos da Exxon já terem vincado publicamente que não esperam que o negócio dos combustíveis fósseis desapareçam tão cedo.



A aposta no lítio, e na mineração, é incomum entre grandes energéticas, mas a Exxon não é a única a fazê-lo: a Occidental Petroleum está a estudar formas de minerar lítio geotérmico, relembra o jornal.

É também um regresso a uma área na qual já a Exxon já inovou, tendo sido num dos seus laboratórios que nasceu a bateria de iões de lítio nos anos 1970 desenvolvida por Stanley Whittingham, vencedor de um Prémio Nobel em 2019. A Exxon acabaria por desistir da produção de baterias por ser ineficiente economicamente, segundo o Wall Street Journal.