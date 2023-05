Empresas alemãs de energia resgatadas pelo Estado pagaram milhões de euros em bónus a 'traders' em 2022

As empresas alemãs de energia Sefe - Securing Energy for Europe e Uniper concederam a alguns dos seus traders milhões de euros de bónus no ano passado, apenas alguns meses depois de terem sido resgatadas com milhares de milhões de euros devido à suspensão, por parte da Rússia, do fornecimento de gás.

Até ao momento, escreve a “Reuters”, os contribuintes alemães já injetaram 26 mil milhões de euros em capital e empréstimos para as duas empresas, depois de estas terem sofrido perdas recorde na compra de gás natural a preços mais altos para substituir o fornecimento perdido da Rússia - o principal fornecedor de gás da Alemanha antes da invasão da Ucrânia.

Tanto a Sefe como a Uniper tiveram de concordar com limites salariais para os seus conselhos de administração como condições dos resgates, mas os limites de bónus não se aplicam a todos os funcionários.

Uma das fontes da agência de notícias, não identificada, disse que 200 dos traders da Sefe em Londres receberam centenas de milhões de dólares em prémios.

A Sefe, a antiga divisão alemã da Gazprom da Rússia, disse que o desempenho dos seus funcionários justifica uma remuneração que premeia a sua contribuição para a segurança do abastecimento, sem fornecer detalhes adicionais. "Isso mantém a Sefe competitiva no mercado de recursos humanos para poder adquirir gás e hidrogénio para o mercado alemão no futuro", disse a empresa.

A Uniper confirmou que foram pagos prémios, mas referiu que foram mais baixos que em 2021. "A concorrência por traders no setor de energia é intensa. Um prémio zero, portanto, não é apropriado", afirmou a energética.

A “Reuters” explica que os traders são frequentemente remunerados com base numa percentagem do ganho que obtêm na sua carteira de negociação e não é incomum que eles ganhem mais do que um administrador, por exemplo.

Os ministérios responsáveis, Economia e Finanças, indicaram que apenas as empresas podem comentar como estão a cumprir, ou não, as regras de resgate.