Greenvolt lança na Polónia o seu primeiro projeto híbrido de energia eólica e solar com baterias

A Greenvolt vai realizar na Polónia um projeto híbrido de energias renováveis que juntará produção eólica e solar, complementada por um parque de baterias, revelou a empresa portuguesa em comunicado divulgado esta quarta-feira.

No comunicado a empresa não revela o valor do investimento. Contactada pelo Expresso, a Greenvolt indicou apenas que o empreendimento deverá entrar em operação no primeiro semestre de 2024, sendo o primeiro projeto híbrido do grupo.

Em causa está um parque eólico de 27,5 megawatts (MW), que já está a ser construído em Sompolno, na região centro-oeste da Polónia. Este parque será complementado por uma central solar fotovoltaica de 10 MW, que aproveitará o mesmo ponto de injeção na rede elétrica.

Além disso, este sistema híbrido, que tem a vantagem de otimizar o uso da rede elétrica (já que as duas fontes não estão sempre a produzir ao mesmo tempo), contará com um sistema de baterias de 3 MW, que armazenarão alguma da produção gerada, para injetar na rede em períodos de menor disponibilidade dos recursos eólico e solar.

“Esta complementaridade é fundamental para que nem um MW desta energia seja perdido, permitindo-nos apresentar um perfil de geração de energia valorizado por potenciais compradores”, comentou o presidente executivo da Greenvolt, João Manso Neto, no comunicado desta quarta-feira.

Embora este seja o primeiro projeto do género do grupo Greenvolt, a hibridização de projetos de energia renovável é uma tendência crescente no setor elétrico e nos últimos anos têm sido licenciados em Portugal vários empreendimentos deste tipo, aliando, na sua maior parte, energia solar a parques eólicos já em funcionamento.