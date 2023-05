Lucro da Endesa sobe para €594 milhões

A Endesa anunciou esta terça-feira que obteve um lucro de 594 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 75,7% do que no mesmo período do ano passado.

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), a empresa refere ainda que contabilizou um resultado bruto de exploração (Ebitda) de 1.462 milhões de euros, mais 60% do que no primeiro trimestre do ano passado, enquanto o resultado líquido de exploração (Ebit) mais do que duplicou (102,5%) para 990 milhões de euros.

O aumento do resultado líquido ocorreu apesar de uma queda homóloga de 1,2% nas receitas, para 7.504 milhões de euros no período em análise.

As depreciações, amortizações e perdas por imparidade em ativos não financeiros atingiram os 426 milhões de euros até março, mais 9,2% do que no primeiro trimestre de 2022.

As perdas por imparidade em ativos não financeiros, por seu turno, totalizaram 46 milhões de euros, mais 31,4% do que em igual trimestre do ano anterior.