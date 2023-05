Gigante petrolífera Saudi Aramco lucra €29 mil milhões, menos 19,2%

A gigante petrolífera saudita Saudi Aramco anunciou esta terça-feira um lucro de 31,9 mil milhões de dólares (29 mil milhões de euros) no primeiro trimestre, menos 19,2% do que em igual período do ano passado.

A empresa estatal, conhecida formalmente como Saudi Arabian Oil Co, culpou a queda nos preços globais do petróleo pela redução do lucro em termos anuais, sendo que, em comparação com o último trimestre de 2022, subiu 3,7%.

Os preços do petróleo caíram nas últimas semanas devido a receios de uma recessão iminente, à medida que os bancos centrais dos Estados Unidos e de outros países sobem as taxas de juros para tentar controlar a inflação.

O preço de referência para o petróleo Brent rondava hoje os 76 dólares (69 euros) por barril, muito longe do máximo de 125 dólares (113,7 euros) registado no ano passado.

A Aramco disse num comunicado que a empresa "está bem posicionada para resistir à flutuação dos preços das matérias-primas graças à sua produção de baixo custo".

"Os resultados refletem a elevada e contínua estabilidade da Aramco, concentração no custo e a nossa capacidade de reagir às condições do mercado à medida que geramos fortes fluxos de receitas e fortalecemos ainda mais os resultados", disse o presidente da Aramco, Amin H. Nasser, em comunicado.

Os vastos recursos petrolíferos da Arábia Saudita, localizados perto da superfície da sua extensão desértica, fazem dela um dos lugares mais baratos do mundo para produzir petróleo bruto.

Por cada aumento de 10 dólares (9,1 euros) no preço do barril de petróleo, a Arábia Saudita consegue faturar 40 mil milhões de dólares (36,4 mil milhões de euros) adicionais por ano, de acordo com o Instituto de Finanças Internacionais.

No ano passado, a Aramco beneficiou do aumento dos preços da energia, depois de a Rússia ter lançado uma invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, levando a comunidade internacional a impor sanções que limitam a venda de petróleo e gás natural russo.

Em março, a Aramco tinha anunciado um lucro de 161 mil milhões de dólares (146,4 mil milhões de euros) durante 2022, o maior lucro anual já registado por uma empresa de capital aberto.

Este valor recorde atraiu de imediato críticas de ativistas ambientais, preocupados com o impacto das mudanças climáticas.

Amin H. Nasser disse hoje que a Aramco estava a "trabalhar para reduzir ainda mais a pegada de carbono" da empresa.

No fecho da bolsa de valores de Riade, na segunda-feira, as ações da Aramco estavam a ser negociadas a 9,55 dólares (8,68 euros), dando à petrolífera uma capitalização de 2,1 biliões de dólares (1,9 biliões de euros), um valor apenas atrás da Apple e da Microsoft.

Também esta terça-feira, a Aramco anunciou que vai começar a emitir dividendos aos acionistas com base no desempenho da petrolífera. No quarto trimestre de 2022, a empresa distribuiu dividendos no valor de 19,5 mil milhões de dólares (17,7 mil milhões de euros).