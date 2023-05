Lucro ajustado da BP cai 20,5% no primeiro trimestre

O resultado recorrente ajustado a custos de substituição de stocks da BP - indicador de lucros ajustados - caiu 20,5% no primeiro trimestre face ao registado há um ano, para os 4963 milhões de dólares, devido à queda dos preços do petróleo e do gás nos mercados internacionais, anunciou a energética britânica esta terça-feira, 2 de maio. Há um ano, o resultado recorrente tinha-se cifrado nos 6245 milhões de dólares.

O desempenho do primeiro trimestre do ano deve-se à queda do rendimento com o negócio do petróleo e do gás, explica a empresa. A queda nos resultados foi parcialmente compensada pelo aumento das margens de refinação e por um resultado excecional no segmento da compra e venda de gás.

O lucro contabilístico atribuível aos acionistas da BP foi de 8218 milhões de euros, face a um prejuízo homólogo de 20.384 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022.

Segundo o presidente executivo da BP, Bernard Looney, citado no comunicado, o primeiro trimestre foi caracterizado por um “desempenho forte” caracterizado por “investimento disciplinado” e pela “queda da dívida líquida”.

A BP prevê, para 2023, proceder à recompra de ações próprias na ordem dos 4 mil milhões de dólares por ano e aumentar o dividendo anual em 4%. A BP vai pagar um dividendo de 0,6610 dólares por ação este ano.