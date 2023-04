Lucro da Iberdrola no primeiro trimestre aumenta 40%

A espanhola Iberdrola alcançou no primeiro trimestre deste ano um lucro de 1,48 mil milhões de euros, mais 40,4% do que no mesmo período do ano passado, revelou a empresa esta quarta-feira em comunicado ao mercado.

As receitas totais da Iberdrola até março ascenderam a 15,46 mil milhões de euros, crescendo 27,2%, enquanto a margem bruta subiu 43,2%, para 6,7 mil milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 37,7% em termos homólogos, para 4065 milhões de euros.

A melhoria dos resultados, explica a Iberdrola, assentou num aumento da produção de eletricidade, cruzado com menor necessidade de compra de energia no mercado, e a preços mais baixos do que os de há um ano. O negócio de retalho no Reino Unido, que a Iberdrola esperava que fosse deficitário durante todo este ano, já recuperou no final do primeiro trimestre. Além disso, as contas da Iberdrola beneficiaram de um efeito positivo na gestão de contratos de gás.

Mas a Iberdrola avisa os investidores que “os trimestres seguintes não serão tão bons”, com os resultados extraordinários de 2022 a diminuir a diferença para as contas de 2023 a partir do mês de abril.

Em Portugal a Iberdrola está presente não só na comercialização de eletricidade para clientes domésticos e empresariais, mas também na produção (através do complexo hidroelétrico do Tâmega e de outros centros eletroprodutores de menor dimensão, nomeadamente centrais solares).

A empresa espanhola está ainda a desenvolver um conjunto de outros projetos em Portugal, em que se incluirá a produção de hidrogénio verde em Sines, uma aposta que está ainda dependente da obtenção de financiamento comunitário.