Maior parte do país já tem contador inteligente, mas muitas famílias ainda pagam a luz por estimativa: saiba como está o seu concelho

Foi no longínquo ano de 2007 que a EDP lançou o projeto Inovgrid, visando criar em Portugal uma rede elétrica inteligente. Em 2010 Évora seria escolhida como palco do projeto Inovcity, para testar no município alentejano os benefícios da digitalização da contagem. Mas mais de uma década volvida Portugal revela ainda lacunas e assimetrias no capítulo da contagem inteligente. Embora a maior parte dos consumidores já tenham contadores digitais, há vários municípios onde são menos de 20% os clientes de eletricidade cobertos por leituras remotas e em tempo real.