Fundo da EDP abre concurso para financiar projetos energéticos em África com dotação total de um milhão de euros

A EDP abriu candidaturas para projetos de combate à pobreza e exclusão energética em cinco países africanos, alocando um milhão de euros através do Fundo Access 2 Energy (A2E) para o efeito, anunciou esta quinta-feira, 20 de abril, a empresa portuguesa. As candidaturas estão abertas até 22 de maio.

A 5.ª edição do projeto visa apoiar projetos em cinco geografias, nomeadamente Moçambique, Nigéria, Maláui, Quénia e Ruanda, para “contribuir para uma transição justa e inclusiva em comunidades remotas e mais vulneráveis nessas regiões” e “ajudar a desenvolver soluções de acesso a energia limpa e acessível que impactem setores fundamentais na vida dessas comunidades", segundo o comunicado da energética.

“Uma intervenção relevante quando se calcula que ainda existam mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo sem acesso a eletricidade, estando cerca de 70% localizadas no continente africano”, sublinha a EDP.

O programa privilegia projetos das cinco áreas prioritárias (educação, saúde, água, agricultura, comunidade e negócios), avaliados com base em “critérios de avaliação como impacto social, parcerias, sustentabilidade, potencial de expansão ou viabilidade técnica e financeira”, descreve a empresa.

“As entidades poderão candidatar-se a apoios financeiros entre 50 mil e 150 mil euros para cada projeto”, e “o fundo garante até 75% dos custos reais totais do projeto (no caso de organizações sem fins lucrativos) e até 50% dos custos para outras entidades com fins lucrativos”, segundo a EDP.

“Com esta nova edição do Fundo A2E queremos assegurar que as comunidades mais remotas e vulneráveis tenham acesso a energia limpa e acessível. Queremos ajudá-las a quebrar o ciclo de pobreza, contribuindo ao mesmo tempo para o seu desenvolvimento social e económico”, refere o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, citado na nota de imprensa.

O Fundo A2E, cujos programas arrancaram em 2018, conta com quatro edições, nas quais “recebeu mais de 540 candidaturas, tendo investido 2,5 milhões de euros em 28 projetos que impactaram diretamente a vida de 120 mil pessoas e, indiretamente, de cerca de dois milhões em sete países africanos – Moçambique, Nigéria, Maláui, Quénia, Angola, Tanzânia e Ruanda”, indica a EDP.

“Entre essas intervenções destacam-se, por exemplo, projetos que permitem levar eletricidade e água potável a escolas e centros médicos, alimentar sistemas de irrigação de campos agrícolas e equipamentos de refrigeração de pequenos comerciantes ou apoiar o trabalho de artesãos”, acrescenta a empresa.

“Este é um dos focos do nosso programa de impacto social, o EDP Y.E.S. – You Empower Society. Quando levamos energia a quem não a tem, estamos a levar melhores condições de vida, água potável, segurança e educação a essas comunidades", disse Vera Pinto Pereira, administradora da EDP e presidente da Fundação EDP, citada no mesmo comunicado, dando conta de que o investimento neste programa foi reforçado na última revisão do Plano Estratégico da EDP.