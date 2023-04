Galp prepara oferta vinculativa por parques eólicos em Espanha

A Galp vai entrar na fase final de ofertas para a compra do negócio de energia eólica da Ardian em Espanha, através da ASR Wind, noticia o “El Economista”. O valor da operação ronda os 650 milhões de euros.

A energética deverá apresentar uma oferta vinculativa em maio e terá como concorrentes o grupo espanhol Naturgy e a norueguesa Statkfraft.

Segundo o jornal espanhol, a Ardian, que na sua área de infraestruturas é dirigida por Juan Angoitia, acaba de fechar o refinanciamento da dívida dos ativos da ASR Wind no valor de 230 milhões de euros. A operação envolve o reembolso do financiamento com que a Ardian comprou os ativos eólicos em 2019 à Renovalia e a reestruturação das garantias e coberturas.

Ao fazer esta oferta, a Galp pretende com esta operação reforçar a sua presença no negócio das energias renováveis ​​em Espanha. No ano passado, adquiriu a ACS por 140 milhões de euros e 24,99% da Titan Solar que não controlava. Agora quer dar mais um passo com a aquisição da ASR Wind, que controla 12 parques eólicos em operação em Espanha com um portefólio de 422 MW (megawatts).

A estratégia dos concorrentes parece ser semelhante à da portuguesa: a Naturgy quer ter maior quota de mercado no seu país e a Statkraft pretende atingir os 3 GW (gigawatts) de energias renováveis ​​em funcionamento em Espanha.