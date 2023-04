Energética finlandesa Fortum reclama mais de €200 milhões da dinamarquesa Vestas

A energética do Estado finlandês Fortum Oyj, através da subsidiária irlandesa Fortum Finance Ireland DAC, desencadeou um processo de arbitragem contra a energética sueca Vestas, reclamando à empresa especializada em energias renováveis mais de 200 milhões de euros.

De acordo com um comunicado publicado esta quarta-feira, 12 de abril, na página da Vestas, o pedido de arbitragem “refere-se à rescisão pela Vestas de contratos de projetos eólicos, de forma a cumprir as sanções da União Europeia relacionadas com a invasão russa da Ucrânia”.

“Desde o início da invasão, a União Europeia publicou um conjunto de pacotes de sanções, que incluem sanções abrangentes contra o ”setor energético" russo. As sanções e os controlos de exportação emitidos em 2022 impediram que a Vestas entregasse, instalasse e fizesse manutenção de turbinas no âmbito dos contratos que tinha com o cliente russo WEDF, detido pela Fortum", descreve, o “único cliente da Vestas na Rússia”.



“Perante esta dificuldade, a Vestas invocou a cláusula específica relativa às sanções de cada contrato entre a Vestas e a WEDF, o que deu a cada parte o direito inequívoco de rescindir os contratos se o desempenho fosse impactado negativamente por sanções internacionais. Estas cláusulas incluíam explicitamente sanções contra a Rússia”, dizem.

“Depois de meses de negociações entre as partes num esforço de chegar a acordo, a Vestas rescindiu os contratos no final de junho de 2022”, conclui a empresa que, confrontada agora com os milhões reclamados pela Fortum, contesta o processo de arbitragem.

“Acreditamos que o processo de arbitragem não tem justificação, e estamos surpreendidos e desiludidos por vermos uma empresa estatal de outro Estado Membro da União Europeia questione abertamente as sanções contra a Rússia e, assim, a união dos países da União Europeia”, disse o presidente executivo da Vestas, Henrik Andersen, citado no comunicado.