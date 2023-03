Galamba subiu a ministro e levou meio gabinete, nova secretária de Estado refez equipa com contratações externas

A secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura Gouveia, tomou posse no início de janeiro. Mas o que seria um trabalho de continuidade, numa área estratégica para o Governo, como é a da aposta na transição energética, revelou-se uma tarefa complicada: o seu antecessor, João Galamba, levou consigo para o Ministério das Infraestruturas cerca de metade do gabinete que tinha na energia, deixando à nova secretária de Estado a missão espinhosa de reconstruir a equipa, agora formalizada com mais de uma dezena de nomeações, incluindo vários recrutamentos externos, no Banco de Portugal, na REN e na Deloitte, por exemplo.