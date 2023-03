EDP Renováveis iniciou dois projetos de energia solar nos Países Baixos

A EDP Renováveis, através da Kronos Solar (que adquiriu em 2022), iniciou esta terça-feira a construção de dois projetos fotovoltaicos nos Países Baixos, os primeiros projetos da empresa portuguesa em terras neerlandesas, segundo anunciado em comunicado.

Ambos os projetos estão localizados no município de Berkelland, na província de Gelderland, no centro-leste dos Países Baixos, e terão uma capacidade instalada combinada de 20,6 MWac (unidade de medida de energia solar) e mais de 46 mil painéis solares fotovoltaicos bifaciais, isto é, que aproveita a irradiação solar em ambos os lados do painel.

De acordo com a EDP, os projetos vão produzir eletricidade suficiente para abastecer cerca de 9000 habitações por ano e vão contribuir para evitar a emissão de mais de 4000 toneladas de CO2 anualmente em Gelderland.

A EDP Renováveis espera ainda iniciar a construção de outros projetos nos Países Baixos dentro de alguns meses. No total, a instalação de energia solar representa já 12% dos projetos da EDP Renováveis.