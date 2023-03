Gasolina sobe e gasóleo desce na próxima semana

Se a semana terminasse na manhã desta sexta-feira, o preço de venda ao público do gasóleo simples fixado na próxima semana seria inferior ao atual, em 0,5 cêntimos por litro. Já no caso da gasolina deverá ser 1,5 cêntimos por litro superior ao preço desta semana, adiantou ao Expresso fonte do setor.

Um dos fatores que influenciam o preço da próxima semana é a evolução dos preços dos refinados. Quer na gasolina, quer no gasóleo houve uma subida do preço médio semanal, se contarmos com as cotações desta manhã, mas a subida é muito mais pronunciada na gasolina.

Assim, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas na quinta-feira, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), à partida poderá contar com um preço médio de 1,462 euros por litro de gasóleo simples e 1,668 por litro de gasolina simples 95.

De notar, contudo, que os valores disponibilizados pela DGEG são um preço médio, podendo o preço ficar acima ou abaixo deste valor, consoante o posto de abastecimento, marca e localidade em que o automóvel é abastecido.