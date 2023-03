EDP Comercial vai baixar fatura do gás natural em 20% em abril

A EDP Comercial decidiu rever em baixa as suas tarifas de gás natural, com uma redução de cerca de 20% a aplicar a partir de 1 de abril, de acordo com uma carta que a empresa começou a enviar esta quinta-feira aos seus clientes.

No primeiro escalão, por exemplo, o preço da tarifa de energia passará dos atuais 20,96 cêntimos por kilowatt hora (kWh) para 16,31 cêntimos por kWh a partir de 1 de abril. O termo tarifário fixo permanecerá inalterado, em 5,26 cêntimos por dia.

“Apesar de o contexto de mercado ainda não ter estabilizado, a EDP Comercial considera ter condições para baixar a sua componente de preço aplicável ao consumo de energia, denominada por “energia e estrutura comercial”, mantendo-se inalteradas as restantes componentes do preço”, contextualiza a empresa na carta aos clientes de gás natural.

“Esta redução entrará em vigor a 1 de abril e representará, em média, para os clientes residenciais da EDP Comercial, uma descida de 20% na fatura de gás natural”, refere a empresa, notando que com esta descida cumpriu “o compromisso assumido de melhorar as condições oferecidas aos nossos clientes assim que o contexto o permitisse”.

A descida ocorre num contexto de forte redução das cotações internacionais do gás natural. Se no final de dezembro o preço dos contratos TTF (Title Transfer Facility, referência na Europa) estava acima dos 80 euros por megawatt hora (MWh), neste primeiro trimestre do ano a cotação tem vindo a descer e esta semana já recuou para menos de 40 euros por MWh.

A EDP Comercial pratica há vários meses dos preços mais altos de gás natural para clientes domésticos em Portugal. Atualmente os seus preços de gás são mais do dobro das tarifas reguladas (pelo que a redução de 20% agora anunciada deverá manter a oferta da EDP mais cara que a do mercado regulado), e também estão acima dos de concorrentes como a Galp, Endesa e Dourogás.