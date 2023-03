Fundação EDP apoiará com €2 milhões projetos que promovam “transição energética justa”

A Fundação EDP vai distribuir 2 milhões de euros a projetos sociais que promovam uma “transição energética justa” em Portugal, Espanha e Brasil, no âmbito do programa EDP Energia Solidária, abrindo as candidaturas a 1 de maio.

Para a escolha dos projetos a apoiar pesarão critérios como a “relevância social”, “caráter inovador” e “sustentabilidade e longo e médio prazo”, sendo que poderão candidatar-se quaisquer entidades legalmente registadas, incluindo associações e empresas.

Segundo explicou ao Expresso a Fundação EDP, em Portugal serão distribuídos apoios de 1 milhão de euros, sendo que cada beneficiário terá um apoio máximo de 100 mil euros. Só que enquanto nas entidades sem fins lucrativos o apoio poderá cobrir até 75% do custo do projeto, nas entidades com fins lucrativos a comparticipação será de 50% no máximo.

O objetivo da Fundação EDP é selecionar iniciativas que abranjam áreas como as energias renováveis, a eficiência energética e a mobilidade sustentável.

A entidade do grupo EDP refere que poderá ser selecionado, por exemplo, um projeto que combine uma solução de mobilidade sustentável com um problema social, como o isolamento de idosos ou públicos-alvo vulneráveis. Um projeto de capacitação profissional no domínio das renováveis e eficiência energética também poderá candidatar-se. Comunidades de energia para famílias vulneráveis podem igualmente aspirar a receber apoios.

Em comunicado, a presidente da Fundação EDP, Vera Pinto Pereira, defende que a transição energética “deve contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas e comunidades, em especial as que se encontram em contexto mais vulnerável”.

Tal como em Portugal, também em Espanha o programa irá disponibilizar 1 milhão de euros. No Brasil a verba será bastante menor, da ordem dos 500 mil reais (89 mil euros ao câmbio atual).

O programa EDP Energia Solidária é uma evolução da iniciativa anteriormente designada EDP Solidária, que em 2019 canalizou apoios para o conforto térmico e para a promoção da literacia energética. Já em 2021 a EDP e a sua fundação lançaram um programa específico para o litoral alentejano, que financiou 11 projetos sociais em Sines e Santiago do Cacém, tentando fomentar o empreendedorismo local, entre outros objetivos.