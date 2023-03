Produção da OPEP aumenta para quase 30 milhões de barris por dia em fevereiro

O volume de petróleo produzido pela OPEP aumentou para quase 30 milhões de barris por dia em fevereiro, mais 117.000 barris por dia que em janeiro, apesar do compromisso do grupo em manter a produção limitada, segundo anunciado esta terça-feira.

De acordo com dados publicados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no relatório mensal de março, a subida deveu-se principalmente à Nigéria, que aumentou as extrações em 79.000 barris por dia para um total de 1380 milhões de barris por dia.

Em fevereiro, a Arábia Saudita, o Congo, o Irão, a Líbia e, em menor medida, a Venezuela também aumentaram as respetivas produções.

No total, os 13 membros da OPEP extraíram 28,92 milhões de barris por dia, de acordo com os dados do documento, que se baseia em estimativas de vários institutos independentes.

Estes números variam em relação aos números oficiais comunicados pelos próprios parceiros, que também estão refletidos no relatório.

Assim, enquanto fontes secundárias sugerem que a Venezuela produziu uma média de 700.000 barris por dia de petróleo bruto, retirando mais 4.000 barris por dia, Caracas coloca o valor em 704.000 barris por dia em fevereiro, embora menos 28.000 barris por dia do que em janeiro.

Juntamente com a Rússia e outros nove produtores independentes aliados, a OPEP comprometeu-se a manter os cortes de produção acordados em outubro para apoiar o aumento dos preços do petróleo.

No total, o grupo de 23 nações conhecido como OPEP+ e liderado pela Arábia Saudita e pela Rússia sancionou então um corte conjunto da produção de dois milhões de barris por dia.

No relatório desta terça-feira, 14 de março, a OPEP mantém em grande parte inalterada na sua visão do mercado mundial do petróleo, traçada há um mês e marcada por uma série de fatores imprevisíveis.

"Dado o elevado nível de incerteza", a aliança OPEP+ continuará a "acompanhar de perto a evolução do mercado" para "enfrentar os desafios a fim de assegurar uma estabilidade sustentável", prometem os peritos da organização.

A próxima reunião regular dos ministros do setor da OPEP+ está agendada para o início de junho.